В Ростуризме рассказали о работе по возвращению туристов на родину
- РИА Новости
«Туристы, которые отдыхали по линии туроператоров, все вернулись. Вчера последние самолёты сели. Осталось буквально не более 100 человек, которые находятся в круизах», — заявила она в беседе с НСН.
По словам Догузовой, есть и те, кто находится за границей не по линии туроператоров.
Как отметила глава федерального агентства, самостоятельных туристов ещё довольно много, и их возвращением в настоящее время занимаются МИД и Росавиация при поддержке Ростуризма.
«Буквально сегодня за такими туристами вылетел чартерный борт в Латинскую Америку», — добавила она.
Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников в беседе с Nation News оценил ситуацию в турбизнесе.