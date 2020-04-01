В Ростуризме рассказали о работе по возвращению туристов на родину

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о работе по возвращению туристов на родину.

«Туристы, которые отдыхали по линии туроператоров, все вернулись. Вчера последние самолёты сели. Осталось буквально не более 100 человек, которые находятся в круизах», — заявила она в беседе с НСН.

По словам Догузовой, есть и те, кто находится за границей не по линии туроператоров.

Как отметила глава федерального агентства, самостоятельных туристов ещё довольно много, и их возвращением в настоящее время занимаются МИД и Росавиация при поддержке Ростуризма.

«Буквально сегодня за такими туристами вылетел чартерный борт в Латинскую Америку», — добавила она.

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников в беседе с Nation News оценил ситуацию в турбизнесе.