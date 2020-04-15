Опрос: почти 26% россиян рассчитывают на летний отпуск за границей
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25,9% опрошенных полагают, что за границу можно будет отправиться уже этим летом.
Однако большинство респондентов (74,1%) считают, что смогут уехать в отпуск осенью этого года.
Почти все опрошенные (96%) уверены, что режим самоизоляции закончится позже мая этого года.
83,2% опрошенных отметили, что они соблюдают все установленные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) правила профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Отмечается, что на самоизоляции дома находятся 88,4% опрошенных, за город уехали только 11,6%.
В опросе приняли участие 2,4 тыс. респондентов.
Подробнее о том, когда туристическая отрасль сможет восстановиться после пандемии коронавируса, — в материале RT.