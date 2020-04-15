Опрос: почти 26% россиян рассчитывают на летний отпуск за границей

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Александра Рыкова
Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, когда, по мнению россиян, будут сняты ограничения на полёты за границу из-за пандемии коронавируса и появится возможность отправиться в путешествие. Результаты опроса есть в распоряжении RT.
Опрос: почти 26% россиян рассчитывают на летний отпуск за границей
  • © pixabay.com

25,9% опрошенных полагают, что за границу можно будет отправиться уже этим летом. 

Однако большинство респондентов (74,1%) считают, что смогут уехать в отпуск осенью этого года.

Почти все опрошенные (96%) уверены, что режим самоизоляции закончится позже мая этого года. 

83,2% опрошенных отметили, что они соблюдают все установленные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) правила профилактики распространения коронавирусной инфекции. 

Отмечается, что на самоизоляции дома находятся 88,4% опрошенных, за город уехали только 11,6%.

В опросе приняли участие 2,4 тыс. респондентов. 

Подробнее о том, когда туристическая отрасль сможет восстановиться после пандемии коронавируса, — в материале RT.

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