Опрос: почти 26% россиян рассчитывают на летний отпуск за границей

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, когда, по мнению россиян, будут сняты ограничения на полёты за границу из-за пандемии коронавируса и появится возможность отправиться в путешествие. Результаты опроса есть в распоряжении RT.

25,9% опрошенных полагают, что за границу можно будет отправиться уже этим летом.

Однако большинство респондентов (74,1%) считают, что смогут уехать в отпуск осенью этого года.

Почти все опрошенные (96%) уверены, что режим самоизоляции закончится позже мая этого года.

83,2% опрошенных отметили, что они соблюдают все установленные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) правила профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что на самоизоляции дома находятся 88,4% опрошенных, за город уехали только 11,6%.

В опросе приняли участие 2,4 тыс. респондентов.

Подробнее о том, когда туристическая отрасль сможет восстановиться после пандемии коронавируса, — в материале RT.