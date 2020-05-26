Опрос: 20% россиян не готовы соблюдать социальную дистанцию на пляже

Аналитики сервиса OneTwoTrip выяснили, планируют ли россияне соблюдать социальную дистанцию при отдыхе на курорте в случае открытия курортного сезона. Результаты опроса есть в распоряжении RT.

Так, 20,5% опрошенных считают, что социальная дистанция на пляже и в воде — это лишняя мера.

Согласны дистанцироваться от других отдыхающих на пляже и во время купания чуть более 31% респондентов.

Отвечая на вопрос о пляжах, 29% опрошенных выбрали вариант «Другое», в котором уточнили, что планируют посещать безлюдные, дикие пляжи и отдыхать вдали от всех.

Что касается нахождения в воде, примерно 30% опрошенных также предложили свои варианты — например, купаться рано утром или во время обеда, когда на пляже мало отдыхающих.

Также 20% участников опроса отметили, что собираются дополнительно дезинфицировать шезлонги, а общественными раздевалками перестанут пользоваться 35,7% респондентов.

В опросе приняли участие 2,5 тыс. респондентов. В каждом вопросе было представлено несколько вариантов ответа.

Ранее в OneTwoTrip выяснили, чем россияне во время изоляции заменяют реальные путешествия. Большинство рассказали, что вспоминают свои прошлые поездки: пересматривают фото, видео и другие материалы.