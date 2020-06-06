Автоэксперт оценил проект с изменениями порядка медосмотра водителей
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- РИА Новости
Проект предполагает проведение лабораторных исследований крови и (или) мочи в целях диагностики употребления алкоголя только в случае выявления врачом — психиатром-наркологом симптомов заболевания.
Моржаретто напомнил, что предыдущий вариант проекта вызвал большое возмущение среди водителей и специалистов.
При этом эксперт отметил, что нынешний проект не вызывает у него «никакого отторжения».
«И раньше во время проведения медкомиссии специалист, если подозревал по каким-то внешним признакам или по каким-то приметам, что человек явно употребляет в больших количествах алкоголь или есть, возможно, проблемы с другими запрещёнными веществами, он мог направить на дополнительное обследование. Сейчас это прописано (в проекте.— RT) чуть более чётко и, соответственно, не коснётся большей части водителей», — заключил Моржаретто.
Ранее Минздрав предложил проект с изменениями порядка медосмотра водителей.
С 22 ноября 2019 года в России должны были начать действовать новые правила медосмотра водителей, которые предусматривали увеличение объёма исследований и могли привести к росту стоимости медсправок.
В Генпрокуратуре назвали новые правила медосмотра водителей ошибкой Минздрава.
Впоследствии Минздрав принял решение отложить данное нововведение до 1 июля 2020 года.