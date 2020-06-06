Автоэксперт оценил проект с изменениями порядка медосмотра водителей

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Анастасия Румянцева
Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал в беседе с RT представленный Минздравом России проект приказа с изменениями порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств.
Автоэксперт оценил проект с изменениями порядка медосмотра водителей
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

Проект предполагает проведение лабораторных исследований крови и (или) мочи в целях диагностики употребления алкоголя только в случае выявления врачом — психиатром-наркологом симптомов заболевания.

Моржаретто напомнил, что предыдущий вариант проекта вызвал большое возмущение среди водителей и специалистов. 

При этом эксперт отметил, что нынешний проект не вызывает у него «никакого отторжения».

«И раньше во время проведения медкомиссии специалист, если подозревал по каким-то внешним признакам или по каким-то приметам, что человек явно употребляет в больших количествах алкоголь или есть, возможно, проблемы с другими запрещёнными веществами, он мог направить на дополнительное обследование. Сейчас это прописано (в проекте.— RT) чуть более чётко и, соответственно, не коснётся большей части водителей», — заключил Моржаретто.

Ранее Минздрав предложил проект с изменениями порядка медосмотра водителей.

С 22 ноября 2019 года в России должны были начать действовать новые правила медосмотра водителей, которые предусматривали увеличение объёма исследований и могли привести к росту стоимости медсправок.

В Генпрокуратуре назвали новые правила медосмотра водителей ошибкой Минздрава

Впоследствии Минздрав принял решение отложить данное нововведение до 1 июля 2020 года.

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