Минздрав предложил проект с изменениями порядка медосмотра водителей
- АГН «Москва»
- © Сергей Киселев
Соответствующий документ опубликован на федеральном портале нормативных актов.
Проект предполагает проведение лабораторных исследований крови и (или) мочи в целях диагностики употребления алкоголя только в случае выявления врачом — психиатром-наркологом симптомов заболевания.
Кроме того, предложено заменить анализ на наличие фермента CDT в сыворотке крови лабораторным исследованием крови и (или) мочи.
С 22 ноября в России должны были начать действовать новые правила медосмотра водителей, которые предусматривали увеличение объёма исследований и могли привести к росту стоимости медсправок.
В частности, нужно было бы сдавать мочу на содержание 11 видов наркотических веществ и кровь на наличие фермента CDT — маркера хронического злоупотребления алкоголем.
URA.RU сообщало, что в Курганском наркодиспансере образовалась огромная очередь из желающих получить медицинскую справку по старой цене, пока она не выросла в несколько раз.
В Генпрокуратуре назвали новые правила медосмотра водителей ошибкой Минздрава.
Впоследствии Минздрав принял решение отложить данное нововведение на полгода до 1 июля 2020 года.