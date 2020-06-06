Минздрав предложил проект с изменениями порядка медосмотра водителей

Минздрав России представил проект приказа с изменениями порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств.

Соответствующий документ опубликован на федеральном портале нормативных актов.

Проект предполагает проведение лабораторных исследований крови и (или) мочи в целях диагностики употребления алкоголя только в случае выявления врачом — психиатром-наркологом симптомов заболевания.

Кроме того, предложено заменить анализ на наличие фермента CDT в сыворотке крови лабораторным исследованием крови и (или) мочи.

С 22 ноября в России должны были начать действовать новые правила медосмотра водителей, которые предусматривали увеличение объёма исследований и могли привести к росту стоимости медсправок.

В частности, нужно было бы сдавать мочу на содержание 11 видов наркотических веществ и кровь на наличие фермента CDT — маркера хронического злоупотребления алкоголем.

URA.RU сообщало, что в Курганском наркодиспансере образовалась огромная очередь из желающих получить медицинскую справку по старой цене, пока она не выросла в несколько раз.

В Генпрокуратуре назвали новые правила медосмотра водителей ошибкой Минздрава.

Впоследствии Минздрав принял решение отложить данное нововведение на полгода до 1 июля 2020 года.