В Кремле назвали недостатки новых правил Минздрава по медосмотру

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с инициативой Минздрава касательно новых правил проведения медосмотра водителей.

Он отметил, что эти меры не согласовывались с администрацией президента.

«Они не должны согласовываться. Но справедливости ради нужно заметить, что, по всей видимости, не всё было просчитано», — сказал Песков.

В первую очередь, по его словам, это касается высокой стоимости анализов.

«Это и сам тот факт, что большинство оборудования, расходников, которые предстояло применять при этих анализах, в настоящее время могут быть только импортными. Это абсолютно не коррелируется с теми установками, которые давали правительство и глава государства относительно локализации производства», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Песков добавил, что ситуация не должна доходить до абсурда.

«Если таким образом доходит до абсурда, то, естественно, наверное, Минздрав внесёт необходимые корректировки», — сказал он, комментируя замечание о том, что, судя по новому анализу, который необходимо будет сдавать, любой человек, употребляющий алкоголь в любых дозах с регулярностью раз в месяц, будет считаться алкоголиком.

Ранее первый замгенпрокурора России Александр Буксман заявил, что Минздрав, вводя новые правила медосвидетельствования водителей, совершил ошибку.

Новый порядок проведения медосвидетельствования водителей должен был вступить в силу 22 ноября.

Но Минздрав принял решение отложить данное нововведение на полгода. Новые правила должны будут начать действовать с 1 июля 2020 года.

21 ноября URA.RU сообщало, что в Курганском наркодиспансере образовалась огромная очередь из желающих получить медицинскую справку по старой цене, пока она не выросла в несколько раз. В небольшом помещении собрались сотни человек.

Аналогичная ситуация сложилась во многих других городах России.