Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 100 тысяч

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Ещё 3073 пациента выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 100 431, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 100 тысяч
  • Reuters

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 3073 пациента. Всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 100 431», — цитирует её ТАСС.

Накануне сообщалось, что за сутки в Москве после лечения COVID-19 выписаны 2643 человека.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число обследований на коронавирус в России растёт, а число случаев заболевания снижается.

По её словам, это свидетельствует о снижении эпидемиологического процесса.

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