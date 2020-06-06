Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 100 тысяч

Ещё 3073 пациента выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 100 431, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 3073 пациента. Всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 100 431», — цитирует её ТАСС.

Накануне сообщалось, что за сутки в Москве после лечения COVID-19 выписаны 2643 человека.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число обследований на коронавирус в России растёт, а число случаев заболевания снижается.

По её словам, это свидетельствует о снижении эпидемиологического процесса.