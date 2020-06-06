Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 100 тысяч
- Reuters
«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 3073 пациента. Всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 100 431», — цитирует её ТАСС.
Накануне сообщалось, что за сутки в Москве после лечения COVID-19 выписаны 2643 человека.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число обследований на коронавирус в России растёт, а число случаев заболевания снижается.
По её словам, это свидетельствует о снижении эпидемиологического процесса.