Ещё 2643 пациента выздоровели в Москве после коронавируса
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«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2643 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 97 358», — цитирует её ТАСС.
Накануне сообщалось, что за сутки в Москве после лечения COVID-19 выписан 3061 человек.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число обследований на коронавирус в России растёт, а число случаев заболевания — снижается.
По её словам, это свидетельствует о снижении эпидемиологического процесса.