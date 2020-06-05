Ещё 2643 пациента выздоровели в Москве после коронавируса

Ещё 2643 пациента выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции COVID-19, общее число вылечившихся достигло 97 358, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2643 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 97 358», — цитирует её ТАСС.

Накануне сообщалось, что за сутки в Москве после лечения COVID-19 выписан 3061 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число обследований на коронавирус в России растёт, а число случаев заболевания — снижается.

По её словам, это свидетельствует о снижении эпидемиологического процесса.