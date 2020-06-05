В «Роскосмосе» показали разлив топлива в Норильске со спутника

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в Twitter фотографии места разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, которые были сделаны со спутника.

На снимках видны следы от загрязнения, а также боновые заграждения на реке.

Роскосмос выполняет космический мониторинг разлива топлива в Норильске с помощью российской орбитальной группировки#ДЗЗ#ОрбитальныеГруппировкиpic.twitter.com/2CIFnynVAL — РОСКОСМОС (@roscosmos) June 4, 2020

Инцидент произошёл 29 мая на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания». Объём утечки топлива превысил 20 тыс. тонн. Площадь загрязнения в городе составила 180 тыс. кв. м.

В прокуратуре сообщили, что по данному факту возбуждено три уголовных дела. Также Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности из-за несвоевременного информирования о разливе дизельного топлива.

Эколог Андрей Фролов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию с разливом дизельного топлива.