Ростехнадзор прокомментировал инцидент в Норильске
- РИА Новости
Об этом сообщает «Российская газета».
«Мы в соответствии с законодательством в установленном порядке, по согласованию с прокуратурой проверяем соблюдение норм промышленной безопасности при эксплуатации производственных объектов», — сказали в ведомстве.
Там отметили, что комиссия Ростехнадзора уже приступила к работе.
В ведомстве также рассказали, что объект, на котором произошла авария, проверялся в установленном законодательством порядке и в установленные сроки.
Ранее сообщалось, что СК возбудил дело о халатности после ЧП в Норильске.
Эколог Андрей Фролов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию с разливом дизельного топлива.