Ростехнадзор прокомментировал инцидент в Норильске

Короткая ссылка
Ростехнадзор прокомментировал разлив дизельного топлива на ТЭЦ в Норильске.
Ростехнадзор прокомментировал инцидент в Норильске
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

«Мы в соответствии с законодательством в установленном порядке, по согласованию с прокуратурой проверяем соблюдение норм промышленной безопасности при эксплуатации производственных объектов», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что комиссия Ростехнадзора уже приступила к работе.

В ведомстве также рассказали, что объект, на котором произошла авария, проверялся в установленном законодательством порядке и в установленные сроки.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело о халатности после ЧП в Норильске.

Эколог Андрей Фролов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию с разливом дизельного топлива.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить