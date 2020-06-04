Ростехнадзор прокомментировал инцидент в Норильске

Ростехнадзор прокомментировал разлив дизельного топлива на ТЭЦ в Норильске.

Об этом сообщает «Российская газета».

«Мы в соответствии с законодательством в установленном порядке, по согласованию с прокуратурой проверяем соблюдение норм промышленной безопасности при эксплуатации производственных объектов», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что комиссия Ростехнадзора уже приступила к работе.

В ведомстве также рассказали, что объект, на котором произошла авария, проверялся в установленном законодательством порядке и в установленные сроки.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело о халатности после ЧП в Норильске.

Эколог Андрей Фролов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию с разливом дизельного топлива.