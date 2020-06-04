Вирусолог оценил сообщения о возможной потере обоняния из-за COVID-19

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Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал сообщения о возможной потере обоняния из-за COVID-19.
Вирусолог оценил сообщения о возможной потере обоняния из-за COVID-19
  • АГН «Москва»

«Практически все пациенты, которые выздоравливают, — к ним возвращается обоняние. Нужно также понимать, что возвращение обоняния и вкуса сопряжено с разными причинами», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По словам врача, временное исчезновение или уменьшение обоняния и вкуса может быть связано не только с коронавирусной инфекцией.

Как добавил Викулов, у большинства пациентов на восстановление требуется от двух до восьми недель.

Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала данные американских медиков о том, что к переболевшим COVID-19 может не вернуться обоняние.

Кандидат медицинских наук Яков Сандаков, главный врач городской поликлиники №109, в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.

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