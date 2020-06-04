Инфекционист из Дагестана рассказал о борьбе с COVID-19

Инфекционист из Дагестана Абдулхалик Алиев рассказал о борьбе с COVID-19.

«Нас созвали и сказали, что раз первый пациент поступил, значит, пойдёт волна. Через пару дней уже пошла волна больных, человек 15—20. Потом человек 50—60 в один день могли поступить. Так две-три недели везли к нам», — заявил он в рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф «Вирус, который мы победим вместе. Истории врачей».

По его словам, пришлось привыкать к напряжённому графику и новой экипировке.

«Кроме того, для нас это новые больные, и самое страшное, что состояние многих из них ухудшалось буквально за секунды и медлить было нельзя, потому что за сутки пациент мог уйти», — вспоминает Алиев.

Как отметил инфекционист, медики старались максимально поддерживать друг друга и пациентов: на работу уходит шесть часов, а ещё на шесть приходилось оставаться, чтобы разговаривать с больными, с каждым отдельно.

Ранее главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.