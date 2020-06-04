Концерн «Ростеха» готов обеспечить половину госзаказа на аппараты ИВЛ
- АГН «Москва»
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«Уже сегодня мы готовы закрыть почти половину объёма поставок в рамках государственного контракта, а после полного удовлетворения внутреннего спроса мы сможем приступить к экспортным заказам», — цитирует пресс-службу концерна ТАСС.
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что система здравоохранения России будет полностью обеспечена аппаратами ИВЛ в конце июля.
После этого страна начнёт экспорт аппаратов для искусственной вентиляции лёгких.