Концерн «Ростеха» готов обеспечить половину госзаказа на аппараты ИВЛ

Концерн «Радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростех» готов обеспечить около 50% поставок аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) регионам в рамках госконтракта на 6,7 тыс. приборов.

«Уже сегодня мы готовы закрыть почти половину объёма поставок в рамках государственного контракта, а после полного удовлетворения внутреннего спроса мы сможем приступить к экспортным заказам», — цитирует пресс-службу концерна ТАСС.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что система здравоохранения России будет полностью обеспечена аппаратами ИВЛ в конце июля.

После этого страна начнёт экспорт аппаратов для искусственной вентиляции лёгких.