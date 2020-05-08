Россия начнёт экспорт аппаратов ИВЛ после обеспечения поставок в стране
- РИА Новости
«Как только будут обеспечены поставки для внутреннего использования в России, мы начнём отгрузки по тем заявкам, которые есть у коллег из-за рубежа», — сказал он во время выступления на Уральском приборостроительном заводе. Его слова приводит ТАСС.
Ранее сообщалось, что в больницы Ленинградской области поступила очередная партия аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
По данным на 8 мая, в стране на ИВЛ находятся более 1,2 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.