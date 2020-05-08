Россия начнёт экспорт аппаратов ИВЛ после обеспечения поставок в стране

Россия начнёт экспорт аппаратов для искусственной вентиляции лёгких после того, как обеспечит поставки для внутренних нужд. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Как только будут обеспечены поставки для внутреннего использования в России, мы начнём отгрузки по тем заявкам, которые есть у коллег из-за рубежа», — сказал он во время выступления на Уральском приборостроительном заводе. Его слова приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что в больницы Ленинградской области поступила очередная партия аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

По данным на 8 мая, в стране на ИВЛ находятся более 1,2 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.