В России на ИВЛ находятся более 1,2 тысячи пациентов с коронавирусом

Более 1,2 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией в России находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

РИА Новости

«Общее количество пациентов, которые сегодня находятся на аппаратах искусственной вентиляции, — более 1200», — цитирует главу Минздрава ТАСС. По последним данным, в России зарегистрировано 187 859 случаев коронавируса в 85 регионах.