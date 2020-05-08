В России на ИВЛ находятся более 1,2 тысячи пациентов с коронавирусом

Короткая ссылка
Более 1,2 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией в России находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
В России на ИВЛ находятся более 1,2 тысячи пациентов с коронавирусом
  • РИА Новости

«Общее количество пациентов, которые сегодня находятся на аппаратах искусственной вентиляции, — более 1200», — цитирует главу Минздрава ТАСС.

По последним данным, в России зарегистрировано 187 859 случаев коронавируса в 85 регионах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить