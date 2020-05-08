В России выявлено 10 699 новых случаев коронавируса

Число случаев коронавирусной инфекции в России за сутки выросло на 10 699. Об этом сообщили в оперативном штабе. Всего в России зарегистрировано 187 859 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Накануне был выявлен 11 231 случай коронавируса.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 10 699 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 5232 (48,9%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на сегодняшний день в России проведено 4,98 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

7 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва превысила показатели Нью-Йорка по выявляемости коронавирусной инфекции. Он также объявил, что в столице вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте.

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов оценил эффективность перчаток при защите от COVID-19.