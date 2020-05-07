Вирусолог оценил эффективность перчаток при защите от COVID-19

Короткая ссылка
Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов оценил эффективность перчаток при защите от COVID-19.
Вирусолог оценил эффективность перчаток при защите от COVID-19
  • РИА Новости

«Перчатки, безусловно, защищают от вируса. У меня вся семья в них ходит. Конечно, здесь нужно быть осторожнее и носить их, как и маски», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, через какое-то время и маска, и руки в перчатках становятся влажными, поскольку собирается конденсат. Это может навредить, поэтому следует делать паузы и не забывать менять средства защиты.

Ранее Чепурнов в беседе с Nation News отметил, что такие простые меры, как ношение масок, соблюдение дистанции и гигиенический уход за руками и лицом, являются основными по снижению количества больных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить