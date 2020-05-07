Вирусолог оценил эффективность перчаток при защите от COVID-19

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов оценил эффективность перчаток при защите от COVID-19.

«Перчатки, безусловно, защищают от вируса. У меня вся семья в них ходит. Конечно, здесь нужно быть осторожнее и носить их, как и маски», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, через какое-то время и маска, и руки в перчатках становятся влажными, поскольку собирается конденсат. Это может навредить, поэтому следует делать паузы и не забывать менять средства защиты.

Ранее Чепурнов в беседе с Nation News отметил, что такие простые меры, как ношение масок, соблюдение дистанции и гигиенический уход за руками и лицом, являются основными по снижению количества больных.