В больницы Ленобласти поступила новая партия аппаратов ИВЛ

В больницы Ленинградской области поступила очередная партия аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Как сообщает kp.ru, вечером 5 мая четыре аппарата ИВЛ доставлены во Всеволожскую больницу, ещё четыре — в Тосненскую, две — в Тихвинскую.

Это первые десять устройств по подписанным в апреле контрактам. До конца мая планируется поставить ещё 123.

«Также на этой неделе в отделения для приёма пациентов с коронавирусной инфекцией должны прийти десять палатных рентгеновских установок. До конца мая в медучреждения региона поступит в общей сложности 29 рентген-аппаратов», — заявили в региональной администрации.

Кроме того, стало известно, что ещё одна лаборатория в Карелии стала тестировать пациентов на COVID-19. Об этом сообщает Karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Процесс исследования полностью автоматизированный. Время его выполнения — 50 минут.

Таким образом, в республике тесты на коронавирус выполняются уже в пяти лабораториях.

Ранее сообщалось, что Свердловская область закупила 100 аппаратов ИВЛ.