Свердловская область закупила 100 аппаратов ИВЛ

Минздрав Свердловской области закупил 100 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), заявили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает URA.RU.

Как предполагается, аппараты распределят между Екатеринбургом и Нижним Тагилом.

«На Средний Урал накануне вечером прибыло 100 аппаратов ИВЛ. Они необходимы для стопроцентного завершения мобилизации медицинских учреждений для лечения заражённых COVID-19», — заявили в штабе.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.