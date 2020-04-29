Свердловская область закупила 100 аппаратов ИВЛ
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
Как предполагается, аппараты распределят между Екатеринбургом и Нижним Тагилом.
«На Средний Урал накануне вечером прибыло 100 аппаратов ИВЛ. Они необходимы для стопроцентного завершения мобилизации медицинских учреждений для лечения заражённых COVID-19», — заявили в штабе.
Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.