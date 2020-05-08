Около 1,5 тысячи аппаратов ИВЛ поставлено в российские регионы

Около 1,5 тыс. аппаратов искуственной вентиляции лёгких (ИВЛ) было поставлено в российские регионы.

«Поставки в регионы осуществляются по двум каналам», — цитирует РИА Новости министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

Он уточнил, что в регионы поставлено около 500 законтрактованных напрямую аппаратов ИВЛ.

Мантуров добавил, что более 1000 аппаратов ИВЛ было направлено в регионы в рамках исполнения государственных контрактов, профинансированных через Минпромторг.

Ранее стало известно, что Россия начнёт экспорт аппаратов для искусственной вентиляции лёгких после того, как обеспечит поставки для внутренних нужд.