Мантуров: Россия должна быть обеспечена аппаратами ИВЛ в конце июля

Система здравоохранения России будет полностью обеспечена аппаратами для искусственной вентиляции лёгких в конце июля, после этого можно будет снять запрет на их экспорт. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Мы рассчитываем на то, что в конце июля примерно мы должны завершить полностью исполнение государственного контракта, который сегодня реализовывается. И я рассчитываю на то, что система здравоохранения будет полностью обеспечена аппаратами ИВЛ уже в рамках не только дополнительного коечного фонда, а по тем запросам, которые есть по регионам», — сказал Мантуров. Его слова приводит ТАСС.

После этого в правительстве планируется согласовать возможность снятия ограничений на экспорт этой продукции, добавил министр.

Ранее сообщалось, что в больницы Ленинградской области поступила очередная партия аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

По данным на 8 мая, в стране на ИВЛ находятся более 1,2 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.