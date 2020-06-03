В Москве рассказали о выдаче медикам средств индивидуальной защиты

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Медики в Москве получают по 4 млн единиц средств индивидуальной защиты в неделю с нового склада, рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве рассказали о выдаче медикам средств индивидуальной защиты
  • © Илья Наймушин
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

«Первостепенной задачей для нас была и остаётся до сих пор уверенность в их безопасности. Мы стараемся обеспечивать медиков в полной мере средствами защиты, проводим регулярное тестирование на коронавирус», — заявила Ракова.

По её словам, медработники получают в том числе маски, перчатки, защитные костюмы и очки, респираторы, бахилы, средства дезинфекции.

Как отметила Ракова, на новом складе неснижаемый запас СИЗ в расчёте на две-четыре недели.

Ранее главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.

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