В Москве рассказали о выдаче медикам средств индивидуальной защиты

Медики в Москве получают по 4 млн единиц средств индивидуальной защиты в неделю с нового склада, рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает газета «Известия».

«Первостепенной задачей для нас была и остаётся до сих пор уверенность в их безопасности. Мы стараемся обеспечивать медиков в полной мере средствами защиты, проводим регулярное тестирование на коронавирус», — заявила Ракова.

По её словам, медработники получают в том числе маски, перчатки, защитные костюмы и очки, респираторы, бахилы, средства дезинфекции.

Как отметила Ракова, на новом складе неснижаемый запас СИЗ в расчёте на две-четыре недели.

Ранее главный врач городской поликлиники №109 кандидат медицинских наук Яков Сандаков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору индивидуальных средств защиты.