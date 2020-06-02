В КЧР возбудили дело из-за невыплат борющимся с коронавирусом медикам

Короткая ссылка
В Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело из-за неполучения медицинскими работниками положенных дополнительных выплат в связи с работой с пациентами с коронавирусной инфекцией, а также недостаточным обеспечением их средствами индивидуальной защиты.
В КЧР возбудили дело из-за невыплат борющимся с коронавирусом медикам
  • РИА Новости

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко по итогам видеосовещания главы ведомства Александра Бастрыкина с руководителями подразделений центрального аппарата и региональных следственных органов.

«Руководитель следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике доложил, что по обращениям медиков о невыплате положенных денежных средств в связи с работой с коронавирусными больными, о недостаточном обеспечении их средствами индивидуальной защиты и по другим вопросам возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК России («Халатность»)», — говорится в пресс-релизе.

Уголовное дело передано в центральный аппарат ведомства.

Ранее Бастрыкин направил в Карачаево-Черкесскую Республику следователей из-за многочисленных обращений местных жителей по вопросам коронавируса, а также заявлений о нарушении прав медработников, которые оказывают помощь заболевшим COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить