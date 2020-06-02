В КЧР возбудили дело из-за невыплат борющимся с коронавирусом медикам

В Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело из-за неполучения медицинскими работниками положенных дополнительных выплат в связи с работой с пациентами с коронавирусной инфекцией, а также недостаточным обеспечением их средствами индивидуальной защиты.

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко по итогам видеосовещания главы ведомства Александра Бастрыкина с руководителями подразделений центрального аппарата и региональных следственных органов.

«Руководитель следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике доложил, что по обращениям медиков о невыплате положенных денежных средств в связи с работой с коронавирусными больными, о недостаточном обеспечении их средствами индивидуальной защиты и по другим вопросам возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК России («Халатность»)», — говорится в пресс-релизе.

Уголовное дело передано в центральный аппарат ведомства.

Ранее Бастрыкин направил в Карачаево-Черкесскую Республику следователей из-за многочисленных обращений местных жителей по вопросам коронавируса, а также заявлений о нарушении прав медработников, которые оказывают помощь заболевшим COVID-19.