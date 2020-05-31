В КЧР направят следователей из-за жалоб граждан по поводу COVID-19

Короткая ссылка
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направит следователей в Карачаево-Черкесскую Республику из-за многочисленных обращений местных жителей по вопросам коронавируса.
В КЧР направят следователей из-за жалоб граждан по поводу COVID-19
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

Как отмечает пресс-служба СК, от граждан поступают обращения о «недостаточной информированности о распространении коронавирусной инфекции» в регионе, а также о нарушении прав медработников, которые оказывают помощь заболевшим COVID-19.

«Председатель Следственного комитета поручил доложить обо всех проводимых региональным следственным управлением мероприятиях в рамках доследственных проверок о нарушении прав жителей и медицинских сотрудников в условиях сложной эпидемиологической обстановки», — заявили в ведомстве.

Ранее следователи в Дагестане начали проверку по факту сообщений о неполучении стимулирующих выплат сотрудниками четырёх больниц, а также одной поликлиники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить