В КЧР направят следователей из-за жалоб граждан по поводу COVID-19

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направит следователей в Карачаево-Черкесскую Республику из-за многочисленных обращений местных жителей по вопросам коронавируса.

Как отмечает пресс-служба СК, от граждан поступают обращения о «недостаточной информированности о распространении коронавирусной инфекции» в регионе, а также о нарушении прав медработников, которые оказывают помощь заболевшим COVID-19.

«Председатель Следственного комитета поручил доложить обо всех проводимых региональным следственным управлением мероприятиях в рамках доследственных проверок о нарушении прав жителей и медицинских сотрудников в условиях сложной эпидемиологической обстановки», — заявили в ведомстве.

Ранее следователи в Дагестане начали проверку по факту сообщений о неполучении стимулирующих выплат сотрудниками четырёх больниц, а также одной поликлиники.