В параде Победы в Москве примут участие 75 солдат и офицеров из Сербии

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В параде Победы в Москве, который пройдёт 24 июня, примут участие 75 сербских солдат и офицеров. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил посол Сербии в России Мирослав Лазански.
В параде Победы в Москве примут участие 75 солдат и офицеров из Сербии
  • РИА Новости

«Мы также очень рады тому, что в параде будут участвовать 75 солдат и офицеров Гвардейской бригады войск Сербии», — сообщил дипломат.

По его словам, во Второй мировой войне на территории тогдашней Югославии сербский народ понёс больше всего человеческих потерь.

«Мы в Сербии это осознаём и прекрасно знаем, кто сломал хребет вермахту во Второй мировой войне — это была Красная армия. Граждане Сербии никогда не забудут большую помощь и жертвы красноармейцев в освобождении Белграда и северных частей Сербии», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении парада Победы.

Как сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, российская сторона пригласила парадные расчёты 19 стран принять участие в параде Победы на Красной площади. 

Ожидается, что парад в Москве начнётся 24 июня в 10:00 и продлится до полутора часов.

В марте ветеран Великой Отечественной войны Алексей Кужильный в беседе с ФАН поделился воспоминаниями о Параде Победы, который состоялся 24 июня 1945 года на Красной площади.

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