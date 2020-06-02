Член Зала славы НБА Анселд ушёл из жизни в возрасте 74 лет

Бывший баскетболист и тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Буллетс» Уэс Анселд ушёл из жизни в 74 года.

Об этом сообщила семья бывшего баскетболиста. Причиной смерти стали проблемы со здоровьем.

Анселд выступал в НБА с 1968 по 1981 год за команду «Вашингтон Буллетс», которая до 1973 года базировалась в Балтиморе. В 1969 году он стал самым ценным игроком НБА, а в 1978 году выиграл чемпионский титул. С 1988 по 1994 год был главным тренером команды. В настоящее время клуб называется «Вашингтон Уизардс».

В 1988 году Анселд был введён в Зал славы НБА, а в 1996-м — в число 50 величайших игроков всех времён.

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