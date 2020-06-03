Названы регионы с самым низким уровнем безработицы в начале года

В Санкт-Петербурге в I квартале 2020 года был зафиксирован самый низкий уровень безработицы. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился RT.

Так, в январе — марте текущего года в Санкт-Петербурге уровень безработицы составил 1,5%.

На втором месте среди регионов с самым низким уровнем безработицы, согласно расчётам RT на основе данных Росстата, — Москва (1,6%).

Далее идут Ямало-Ненецкий (1,8%) и Ханты-Мансийский (2,5%) автономные округа и Московская область (2,6%).

Самый высокий уровень безработицы был зафиксирован в регионах Северного Кавказа: в Ингушетии (26,6%), Северной Осетии (14,1%), Дагестане (13,9%), Чечне (13,3%) и Карачаево-Черкесии (13,1%).

В среднем по России уровень безработицы в первом квартале года составлял 4,6%. Это несколько ниже показателей предыдущего года — в 2019-м было 4,8%.

По мнению проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, высокий уровень безработицы на Кавказе во многом обусловлен демографической ситуацией — в этих регионах, как правило, высокая доля молодого населения, пояснил он.

«Традиционно самый высокий уровень безработицы (до 29% в целом по России) отмечается среди молодого поколения в возрасте до 25 лет. Чем больше молодёжи в регионе, тем больше и проблема с трудоустройством именно для этой категории», — пояснил эксперт.

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