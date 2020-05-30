Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

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Александра Рыкова
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

По мнению специалистов, на прибавку к зарплате могут рассчитывать PR- и SMM-специалисты, продюсеры и контент-менеджеры, поскольку в кризисный период бизнесу необходимо будет улучшать сервис, выгодно выделяться на фоне конкурентов, а также увеличивать число постоянных клиентов.

Также зарплаты могут увеличиться у IT-специалистов, аналитиков больших данных и онлайн-маркетологов.

Сложные условия работы могут способствовать росту зарплат у антикризисных менеджеров, консультантов по финансам и управленцев в сфере логистики, а также у специалистов по тайм-менеджменту.

Оклад вырастет также у медиков и специалистов естественно-научного цикла, психологов и психотерапевтов, полагают эксперты. 

Кроме того, специалисты считают, что увеличится размер оплаты труда у опытных онлайн-педагогов и репетиторов, а также у виртуальных гидов.

Отмечается, что оплата труда может вырасти у работников аграрного сектора: агрономов, лаборантов, операторов машинного доения, зоотехников, ветеринаров. 

Ранее специалисты института выяснили, какие профессии станут востребованными в краткосрочной перспективе после стабилизации ситуации с коронавирусом.

Подробнее о том, как изменятся зарплаты россиян по окончании пандемии коронавируса, — в материале RT

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