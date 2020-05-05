Названы самые востребованные профессии после окончания пандемии

Специалисты Института прогрессивного образования выяснили, какие профессии станут востребованными в краткосрочной перспективе после стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.

Согласно выводам экспертов, особенно востребованными будут антикризисные консультанты, которые помогут продвигать предприятия в критических обстоятельствах. Также, считают в институте, будут актуальны услуги консультантов по личным финансам.

В связи с цифровизацией многих компаний, переходом на электронные платформы, работу в удалённом режиме, активную работу в соцсетях будут особенно востребованы эксперты по диджитализации процессов, программисты, SMM и контент-менеджеры.

Востребованы будут и связующие звенья между клиентами и компаниями — консультанты кол-центров, сотрудники интернет-магазинов, а также курьеры в связке с водителями и диспетчерами доставки.

Чтобы организовать работу в дистанционном формате на постоянной основе, для самоорганизации своих сотрудников работодатели будут обращаться к специалистам по тайм-менеджменту. А сами работники, стремящиеся организовать удобный домашний офис, помогут стать востребованными дизайнерам интерьеров.

Следить за арендованными помещениями и офисами вместо нескольких сторожей будут операторы охранных систем, уверены специалисты.

Востребованными также будут сиделки (помощники по уходу, социальные работники) и онлайн-врачи общей практики. Это связано с тем, что люди начнут активнее заботиться о своём здоровье и о состоянии близких, в особенности пожилых.

Отдельно эксперты упоминают будущую востребованность психологов — долгий период самоизоляции повысит спрос на индивидуальные и семейные консультации у специалистов.

Также, по мнению экспертов, будут особенно востребованы специалисты по бытовым услугам — сантехники, сборщики мебели, фотографы.

«Потребуются совершенно новые профессии, которые будут образовываться на стыке традиционных. Например, юриспруденции и пиару придётся слиться с цифровыми навыками, медицине — с инженерией, агрокультуре — с робототехникой. Это повлечёт фундаментальные перемены не просто в сфере занятости, но и в системе школьного, среднеспециального и высшего образования России», — считает директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

Ранее в Институте назвали специальности, которые окажутся невостребованными или избыточно конкурентными после окончания пандемии коронавирусной инфекции.