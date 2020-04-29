Учёные оценили влияние пандемии коронавируса на образование в России

Специалисты Научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС выяснили, как дистанционное обучение при пандемии коронавируса может сказаться на качестве российского образования, если она продлится более 3—6 месяцев. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

В большей степени пандемия может оказать влияние на образовательные результаты детей, которые готовятся пойти в 1-й класс, а также на учащихся 1—3-х классов начальной школы.

По мнению специалистов, это связано с тем, что в данный период в силу возрастных и психоэмоциональных особенностей для формирования грамотности детям особенно важен контакт с учителем, который пока возможен только в видеоформате.

Могут также ухудшиться результаты учеников 4—8-х и 10-х классов по причине отсутствия очных занятий в период пандемии и общего снижения мотивации к обучению. Но это будет компенсировано в начале нового учебного года, полагают эксперты.

В меньшей степени будет оказано влияние на выпускников. Так, доля учащихся, верно выполнивших 60% и более заданий ЕГЭ в условиях пандемии, скорее увеличится, нежели уменьшится, считают специалисты.

При этом, если пандемия продлится до осени текущего года, у школьников останется достаточно времени, чтобы подготовиться к экзаменам, и ухудшения результатов в 2021 году не предвидится.

По мнению экспертов, доля школьников, верно выполнивших менее 30% заданий выпускной работы, возрастёт за счёт снижения мотивации у выпускников.

В исследовании также отмечается, что если пандемия продлится до октября 2020 года, то может уменьшиться число победителей и призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Это связано с тем, что у детей не будет возможности подготовиться во время сборов, занятий в летних лагерях и других мероприятий.

Ранее в Институте прогрессивного образования предложили выдать нуждающимся российским школьникам необходимую технику на период дистанционного обучения.