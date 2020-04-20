Студентов педагогических вузов предлагают обучать работе в онлайне

Эксперты Института прогрессивного образования обратились в Министерство просвещения России с предложением инициировать введение в педагогических вузах страны дополнительной подготовки будущих учителей к дистанционному обучению. Копия обращения общественников на имя министра просвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.

Как сказано в тексте обращения, переход школьного обучения в дистанционный формат в связи с распространением коронавируса показал, что к онлайн-обучению оказались подготовлены не все ученики и учителя. В частности, педагогам сложно перевести учебную программу в онлайн, не всегда получается освоить те или иные технические навыки.

В этой связи в Институте прогрессивного образования считают необходимым организовать курсы повышения квалификации по онлайн-преподаванию для действующих педагогов, а для будущих учителей внедрить дополнительные дисциплины по дистанционной работе в педвузах.

Предлагается, в частности, рассмотреть возможность ввести в программу обучения студентов такие дисциплины, как «Методика дистанционного преподавания», «Компьютеризация современного урока» и «Геймификация для учителя».

«Полагаем, что озвученные предложения могут послужить стимулом для разработки единой методологии наращивания цифровых компетенций российской школой, адресованной как действующему кадровому составу отрасли, так и будущим педагогам», — сказано в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили создать в России «цифровые классы» для преподавателей информатики, чтобы учителя повысили свою квалификацию и модернизировали методику преподавания.