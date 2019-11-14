В России предложили создать «цифровые классы» для учителей информатики

Депутат Госдумы Дмитрий Юрков обратился к министру высшего образования и науки Михаилу Котюкову (копия письма есть в распоряжении RT) с предложением создать в России «цифровые классы» для преподавателей информатики.

По мнению парламентария, для выполнения задач нацпроектов «Образование» и «Цифровая экономика», которые в том числе предполагают увеличение доли населения, обладающего цифровыми навыками, необходимо повышать квалификацию педагогов по информатике.

Предлагается совместно с технологическими компаниями открыть на постоянной основе образовательные «цифровые классы» с проведением тренингов для учителей информатики.

По мнению законодателя, это необходимо, в частности, для того, чтобы учителя информатики повысили свою квалификацию и модернизировали методику преподавания.

Кроме того, Юрков в своём обращении предлагает провести на базе российских технологических компаний тренинги «Цифровой этикет», «Цифровая грамотность и цифровая культура», «Кросс-коммуникации в цифровой среде» для педагогов в формате всероссийских вебинаров.

Ранее министр просвещения России Ольга Васильева раскритиковала уровень преподавания информатики в российских школах, отметив дефицит специалистов в этой области.