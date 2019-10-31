Васильева раскритиковала уровень обучения информатике в школах России

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Министр просвещения России Ольга Васильева раскритиковала уровень преподавания информатики в российских школах, отметив дефицит специалистов в этой области, передаёт РИА Новости.
Васильева раскритиковала уровень обучения информатике в школах России
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

«Нам нужны специалисты в области информатики, у нас их просто-напросто нет. Мы очень сильно с вами, по разным причинам, запустили в школах, опустили ниже плинтуса этот предмет», — заявила Васильева, подчеркнув важность подготовки конкурентоспособных специалистов, причём не только цифровых.

По её словам, со стороны учителей необходимо понимание причин цифровизации в школах, их вовлечения в этот процесс. 

Также Васильева призвала региональных управленцев не запугивать преподавателей введением нового инструментария, а объяснять его значимость.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила роль цифровизации в образовании, заверив, что она «заставляет менять сам процесс преподавания, побуждает учителей осваивать новые методы обучения».

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