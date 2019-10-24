ЕГЭ по информатике в Удмуртии проведут в компьютерной форме

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ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям в Удмуртии проведут в 2021 году в компьютерной форме.
ЕГЭ по информатике в Удмуртии проведут в компьютерной форме
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минобрнауки.

Тренировочную версию экзамена запланировали на 30 октября 2019 года во всех 53 пунктах проведения. Участники отработают организационные и технологические процедуры.

В пробном экзамене примут участие 795 выпускников этого учебного года, планирующих сдавать ЕГЭ по информатике в 2020-м.

Ранее преподаватель русского языка и литературы в московской гимназии №1539 Лев Айзерман в беседе с URA.RU прокомментировал заявление главы Сбербанка Германа Грефа о том, что экзамены лишают желания учиться и их надо отменить.

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