Эксперт прокомментировал идею Грефа отменить экзамены в школах

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Преподаватель русского языка и литературы в московской гимназии №1539 Лев Айзерман в беседе с URA.RU прокомментировал заявление главы Сбербанка Германа Грефа о том, что экзамены лишают желания учиться и их надо отменить.
Эксперт прокомментировал идею Грефа отменить экзамены в школах
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Отмена экзаменов невозможна. Иначе возникнет вопрос: «А как аттестовывать?» По школьным отметкам? Это ещё хуже. Отдать это вузу? Начнётся коррупция, всякие подготовительные курсы и прочее», — заявил он.

Как считает Айзерман, ЕГЭ решает вопрос единой для всей страны системы оценки.

Со своей стороны, заслуженный учитель России, директор московской школы №1525 Елена Трегубова в беседе с радио Sputnik напомнила, что есть такое понятие, как критериальное оценивание.

«Преподаватель, конечно, всегда будет стремиться к оценке — ему важен конечный результат. Для учеников — это стресс, но может быть и удовлетворение. Родителям — скорее всего, больше идёт стресса, удовлетворения меньше, потому что жизнь сейчас требует другого оценивания. Но это не значит, что экзамены совсем не нужны», — сказала она.

Трегубова добавила, что экзамены многое сделали на своём пути, и ЕГЭ помогает, например, пробиться талантливым ученикам из самой глубинки.

Ранее в Минпросвещения оценили идею Грефа отменить школьные экзамены.

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