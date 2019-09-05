Эксперт прокомментировал идею Грефа отменить экзамены в школах
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- РИА Новости
«Отмена экзаменов невозможна. Иначе возникнет вопрос: «А как аттестовывать?» По школьным отметкам? Это ещё хуже. Отдать это вузу? Начнётся коррупция, всякие подготовительные курсы и прочее», — заявил он.
Как считает Айзерман, ЕГЭ решает вопрос единой для всей страны системы оценки.
Со своей стороны, заслуженный учитель России, директор московской школы №1525 Елена Трегубова в беседе с радио Sputnik напомнила, что есть такое понятие, как критериальное оценивание.
«Преподаватель, конечно, всегда будет стремиться к оценке — ему важен конечный результат. Для учеников — это стресс, но может быть и удовлетворение. Родителям — скорее всего, больше идёт стресса, удовлетворения меньше, потому что жизнь сейчас требует другого оценивания. Но это не значит, что экзамены совсем не нужны», — сказала она.
Трегубова добавила, что экзамены многое сделали на своём пути, и ЕГЭ помогает, например, пробиться талантливым ученикам из самой глубинки.
Ранее в Минпросвещения оценили идею Грефа отменить школьные экзамены.