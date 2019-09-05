В Минпросвещения оценили идею Грефа отменить школьные экзамены
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- РИА Новости
По словам Зеньковича, не все компании могут позволить себе проверять компетенции нового сотрудника при приёме на работу и не брать во внимание наличие у него аттестата или диплома.
«Экономика состоит из разных компаний, и мы должны, выпуская ребёнка в жизнь, в данном случае из школы, а потом из вузов, давать им какую-то бумагу, свидетельство, что действительно базовые знания есть, он ими владеет», — сказал он.
Ранее Греф заявил, что экзамены лишают желания учиться.