Греф заявил о необходимости «убить» экзамены

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экзамены лишают желания учиться.

«Это катастрофа... Одна из моих личных целей — убить экзамены», — заявил он в ходе пленарной сессии Сбербанка на Восточном экономическом форуме.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Грефа, из школы дети уже выходят «инвалидами», так как они настолько привыкают к системе оценивания, что в дальнейшем при её отсутствии расслабляются и не готовы что-либо делать.

Ранее Рособрнадзор установил минимальное количество баллов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, которое необходимо набрать для получения аттестата. Отмечается, что для получения аттестата на ЕГЭ по русскому языку необходимо набрать 24 балла, по математике профильного уровня — 27, по физике, биологии и химии — 36, по информатике — 40, а по истории — 32.

Газета «Известия» также сообщала о возможном переводе госэкзаменов в компьютерную форму, что позволит автоматически генерировать индивидуальные варианты контрольно-измерительных материалов.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил сообщение, что варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными.