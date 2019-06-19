Онищенко оценил планы сделать варианты ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными
- РИА Новости
Как считает депутат, инициатива позволит дополнить и усовершенствовать экзамен без отмены формата.
По его словам, это нужно как базовая скрининговая оценка знания.
«Но когда выпускник поступает в медицинский вуз, мы, например, добились того, что, кроме этого, он ещё и проходит собеседование. Это, по существу, тот экзамен, который раньше сдавался», — сказал Онищенко.
Он также отметил, что индивидуализировать будут через возможности технологий, и это шаг вперёд.
Ранее газета «Известия» сообщала о возможном переводе госэкзаменов в компьютерную форму, что позволит автоматически генерировать индивидуальные варианты контрольно-измерительных материалов.