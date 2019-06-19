Онищенко оценил планы сделать варианты ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил сообщение о том, что правительство России планирует сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными.
Онищенко оценил планы сделать варианты ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными
  • РИА Новости

Как считает депутат, инициатива позволит дополнить и усовершенствовать экзамен без отмены формата.

По его словам, это нужно как базовая скрининговая оценка знания.

«Но когда выпускник поступает в медицинский вуз, мы, например, добились того, что, кроме этого, он ещё и проходит собеседование. Это, по существу, тот экзамен, который раньше сдавался», — сказал Онищенко.

Он также отметил, что индивидуализировать будут через возможности технологий, и это шаг вперёд.

Ранее газета «Известия» сообщала о возможном переводе госэкзаменов в компьютерную форму, что позволит автоматически генерировать индивидуальные варианты контрольно-измерительных материалов.

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