Онищенко оценил планы сделать варианты ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил сообщение о том, что правительство России планирует сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными.

Как считает депутат, инициатива позволит дополнить и усовершенствовать экзамен без отмены формата.

По его словам, это нужно как базовая скрининговая оценка знания.

«Но когда выпускник поступает в медицинский вуз, мы, например, добились того, что, кроме этого, он ещё и проходит собеседование. Это, по существу, тот экзамен, который раньше сдавался», — сказал Онищенко.

Он также отметил, что индивидуализировать будут через возможности технологий, и это шаг вперёд.

Ранее газета «Известия» сообщала о возможном переводе госэкзаменов в компьютерную форму, что позволит автоматически генерировать индивидуальные варианты контрольно-измерительных материалов.