Установлено минимальное количество баллов ЕГЭ для получения аттестата
- РИА Новости
Соответствующий приказ размещён на сайте ведомства.
В документе отмечается, что для получения аттестата на ЕГЭ по русскому языку необходимо набрать 24 балла, по математике профильного уровня — 27, по физике, биологии и химии — 36, по информатике — 40, а по истории — 32.
Согласно приказу, при сдаче экзамена по географии надо получить 37 баллов, по обществознанию — 42, по литературе — 32 и 22 балла — по иностранным языкам.
Кроме того, минимальное количество баллов по пятибалльной системе по математике базового уровня — 3 балла.
Ранее экс-глава Рособрнадзора Виктор Болотов в беседе с НСН прокомментировал предложение разрешить пользоваться интернетом на ЕГЭ.