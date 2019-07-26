Установлено минимальное количество баллов ЕГЭ для получения аттестата

Рособрнадзор установил минимальное количество баллов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, которые необходимо набрать для получения аттестата.

Соответствующий приказ размещён на сайте ведомства.

В документе отмечается, что для получения аттестата на ЕГЭ по русскому языку необходимо набрать 24 балла, по математике профильного уровня — 27, по физике, биологии и химии — 36, по информатике — 40, а по истории — 32.

Согласно приказу, при сдаче экзамена по географии надо получить 37 баллов, по обществознанию — 42, по литературе — 32 и 22 балла — по иностранным языкам.

Кроме того, минимальное количество баллов по пятибалльной системе по математике базового уровня — 3 балла.

Ранее экс-глава Рособрнадзора Виктор Болотов в беседе с НСН прокомментировал предложение разрешить пользоваться интернетом на ЕГЭ.