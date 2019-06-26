Экс-глава Рособрнадзора прокомментировал предложение разрешить пользоваться интернетом на ЕГЭ
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- РИА Новости
«Саму идею поддерживаю. Это старый вопрос борьбы со списыванием, борьбы со шпаргалками. Дайте человеку возможность пользоваться источником, но вопрос ставьте так, чтобы ответа не было в интернете», — заявил Болотов.
По его словам, либо человек умеет пользоваться информацией, либо нет.
Вместе с тем, добавил он, экспертам ФИПИ придётся проделать очень большую работу, придумывая задания, ответов на которые нет в интернете.
Ранее газета «Известия» сообщала, что перевод ЕГЭ и ОГЭ в компьютерную форму в том числе позволит создавать индивидуальные варианты заданий и решить проблему списывания.