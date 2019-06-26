Экс-глава Рособрнадзора прокомментировал предложение разрешить пользоваться интернетом на ЕГЭ

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Экс-глава Рособрнадзора Виктор Болотов в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что в рамках ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам школьникам могут разрешить использовать интернет для поиска необходимой информации.
Экс-глава Рособрнадзора прокомментировал предложение разрешить пользоваться интернетом на ЕГЭ
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«Саму идею поддерживаю. Это старый вопрос борьбы со списыванием, борьбы со шпаргалками. Дайте человеку возможность пользоваться источником, но вопрос ставьте так, чтобы ответа не было в интернете», — заявил Болотов.

По его словам, либо человек умеет пользоваться информацией, либо нет.

Вместе с тем, добавил он, экспертам ФИПИ придётся проделать очень большую работу, придумывая задания, ответов на которые нет в интернете.

Ранее газета «Известия» сообщала, что перевод ЕГЭ и ОГЭ в компьютерную форму в том числе позволит создавать индивидуальные варианты заданий и решить проблему списывания.

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