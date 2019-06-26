Экс-глава Рособрнадзора прокомментировал предложение разрешить пользоваться интернетом на ЕГЭ

Экс-глава Рособрнадзора Виктор Болотов в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что в рамках ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам школьникам могут разрешить использовать интернет для поиска необходимой информации.

«Саму идею поддерживаю. Это старый вопрос борьбы со списыванием, борьбы со шпаргалками. Дайте человеку возможность пользоваться источником, но вопрос ставьте так, чтобы ответа не было в интернете», — заявил Болотов.

По его словам, либо человек умеет пользоваться информацией, либо нет.

Вместе с тем, добавил он, экспертам ФИПИ придётся проделать очень большую работу, придумывая задания, ответов на которые нет в интернете.

Ранее газета «Известия» сообщала, что перевод ЕГЭ и ОГЭ в компьютерную форму в том числе позволит создавать индивидуальные варианты заданий и решить проблему списывания.