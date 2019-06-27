В Госдуме оценили предложение разрешить пользоваться интернетом на ЕГЭ

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Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина оценила сообщение о том, что в рамках ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам школьникам могут разрешить использовать интернет для поиска необходимой информации. Об этом информирует «ПолитЭксперт».
В Госдуме оценили предложение разрешить пользоваться интернетом на ЕГЭ
  • Reuters

Как отметила депутат, основная идея проведения ЕГЭ заключается в том, чтобы обеспечить всем детям равные условия, но на данный момент не все школы имеют достаточную материально-техническую базу для организации экзамена с учётом обсуждаемых нововведений.

«Даже сейчас, когда задания существуют только в текстовом виде, отмечаются факты технических сбоев и задержки получения контрольно-измерительных материалов в некоторых ППЭ», — заявила Духанина.

Сама по себе трансформация заданий, их ориентация на решение практических задач является шагом в правильном направлении, полагает депутат.

Ранее экс-глава Рособрнадзора Виктор Болотов в беседе с НСН прокомментировал предложение разрешить пользоваться интернетом на ЕГЭ.

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