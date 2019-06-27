В Госдуме оценили предложение разрешить пользоваться интернетом на ЕГЭ
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Как отметила депутат, основная идея проведения ЕГЭ заключается в том, чтобы обеспечить всем детям равные условия, но на данный момент не все школы имеют достаточную материально-техническую базу для организации экзамена с учётом обсуждаемых нововведений.
«Даже сейчас, когда задания существуют только в текстовом виде, отмечаются факты технических сбоев и задержки получения контрольно-измерительных материалов в некоторых ППЭ», — заявила Духанина.
Сама по себе трансформация заданий, их ориентация на решение практических задач является шагом в правильном направлении, полагает депутат.
Ранее экс-глава Рособрнадзора Виктор Болотов в беседе с НСН прокомментировал предложение разрешить пользоваться интернетом на ЕГЭ.