Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила роль цифровизации в образовании, сообщает «Парламентская газета».

«Главное сегодня в том, что в ходе цифровизации образования должны быть гарантированно обеспечены безопасность ребёнка: его физическое и психическое здоровье, полноценная социализация, успешное обучение», — заявила она.

Как отметила Матвиенко, дискуссии о гаджетах в школах идут во всём в мире. В частности, во Франции, Греции и ряде других стран нерегламентированное использование электронных цифровых устройств запрещено на время уроков.

По словам председателя Совфеда, многие учебные материалы, классные журналы, дневники переходят в формат онлайн-версий, идёт активное оснащение общеобразовательных школ, средних и высших профессиональных учебных заведений современными технологиями, доступом в широкополосный интернет.

«Цифровизация заставляет менять сам процесс преподавания, побуждает учителей осваивать новые методы обучения», — считает Матвиенко.

Как добавила Матвиенко, учитель — центральная фигура системы образования на протяжении всей истории человечества, и он остаётся ею в настоящее время.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал рекомендации Минпросвещения об ограничении использования мобильных телефонов в школах.