Новый препарат от коронавируса не поступит в открытую продажу в России
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- РИА Новости
«Препарат не поступит в свободную продажу в аптеках и может применяться только в госпиталях под наблюдением врача... Препарат категорически запрещён к применению беременными женщинами и в период планирования семьи», — цитирует пресс-службу Интерфакс.
Согласно проведённому исследованию, применение препарата во время беременности может вызвать патологии у ребёнка.
Ранее Минздрав России одобрил препарат против коронавируса «Авифавир».
В реестре лекарственных средств уточняется, что торговое наименование препарата — «Авифавир», а международное непатентованное, или группировочное, или химическое наименование — «Фавипиравир».
13 мая РФПИ и группа компаний «ХимРар» сообщили о первых промежуточных положительных результатах клинического исследования «Фавипиравира» у пациентов, госпитализированных с коронавирусом.
Вирусолог заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с изучением COVID-19.