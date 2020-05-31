Новый препарат от коронавируса не поступит в открытую продажу в России

Первый зарегистрированный в России препарат для лечения коронавирусной инфекции «Авифавир» не поступит в аптеки в свободную продажу, а будет применяться в больницах под медицинским наблюдением, заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Препарат не поступит в свободную продажу в аптеках и может применяться только в госпиталях под наблюдением врача... Препарат категорически запрещён к применению беременными женщинами и в период планирования семьи», — цитирует пресс-службу Интерфакс.

Согласно проведённому исследованию, применение препарата во время беременности может вызвать патологии у ребёнка.

Ранее Минздрав России одобрил препарат против коронавируса «Авифавир».

В реестре лекарственных средств уточняется, что торговое наименование препарата — «Авифавир», а международное непатентованное, или группировочное, или химическое наименование — «Фавипиравир».

13 мая РФПИ и группа компаний «ХимРар» сообщили о первых промежуточных положительных результатах клинического исследования «Фавипиравира» у пациентов, госпитализированных с коронавирусом.

Вирусолог заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с изучением COVID-19.