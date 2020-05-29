В ГКБ имени Демихова рассказали о работе по борьбе с COVID-19

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Заведующая многопрофильным отделением ГКБ имени Демихова Елена Алгиян рассказала о работе по борьбе с COVID-19.
В ГКБ имени Демихова рассказали о работе по борьбе с COVID-19
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Средства индивидуальной защиты в нашей больнице имеются в достаточном количестве. Ежедневно каждый сотрудник, который проходит в «красную зону», независимо от должности, проходит через санпропускник и полностью экипируется в СИЗ», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, также предусмотрены перерывы в «зелёной зоне» — приём пищи, время отдыха. Затем медики получают полностью новые СИЗ и продолжают работу.

Как отметила Алгиян, средства индивидуальной защиты специально созданы, чтобы в них было комфортно работать продолжительное время.

Ранее, как сообщала газета «Известия», эксперты платформы видеоаналитики Facemetric заявили, что большинство жителей Москвы неправильно используют маски.

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