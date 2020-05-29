Полу Уилану удалили грыжу

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Полу Уилану, обвиняемому в России в шпионаже, сделали операцию по удалению грыжи. Об этом сообщила его адвокат Ольга Карлова.
Полу Уилану удалили грыжу
  • РИА Новости

«Я только что получила ответ от американского посольства, два часа назад Полу была успешно проведена операция», — сказала она РИА Новости.

В декабре 2019 года глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Уилан «жаловался на паховую грыжу, ему предложили операцию, он отказался».

25 мая прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана.

Срок ареста Уилана, который является гражданином США, Великобритании, Канады и Ирландии, продлён до 13 сентября

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