Лавров рассказал о вызывающем поведении Пола Уилана
- Reuters
Российский министр заявил, что врачи регулярно осматривают Уилана, кроме того, ему была предложена операция, от которой он отказался.
«Много разговоров о здоровье Пола Уилана, мы относимся к этому вопросу с полной серьёзностью… Он жаловался на паховую грыжу, ему предложили операцию, он отказался», — сообщил Лавров.
При этом он отметил, что Уилан ведёт себя вызывающе и угрожает сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Сергей Лавров рассказал, что задержанный за шпионаж Пол Уилан угрожает сотрудникам ФСИН:
«Пол Уилан — может быть, это тактика, которую выбрали его адвокаты, — ведёт себя вызывающе. Он... грозит просверлить им (сотрудникам ФСИН. — RT) головы дрелью и делает многие другие аррогантные высказывания. Если цель этих действий… заключается в том, чтобы создать себе образ мученика, то это, наверное, неправильно и нечестно», — рассказал Лавров.
Ранее в МИД России назвали Уилана симулянтом.
В октябре Лефортовский суд Москвы продлил его арест до конца года.
Пол Уилан был задержан в декабре 2018 года при проведении шпионской акции в Москве.