Лавров рассказал о вызывающем поведении Пола Уилана

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с госсекретарём США Майком Помпео рассказал о вызывающем поведении арестованного в Москве по обвинению в шпионаже американца Пола Уилана.

Российский министр заявил, что врачи регулярно осматривают Уилана, кроме того, ему была предложена операция, от которой он отказался.

«Много разговоров о здоровье Пола Уилана, мы относимся к этому вопросу с полной серьёзностью… Он жаловался на паховую грыжу, ему предложили операцию, он отказался», — сообщил Лавров.

При этом он отметил, что Уилан ведёт себя вызывающе и угрожает сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Сергей Лавров рассказал, что задержанный за шпионаж Пол Уилан угрожает сотрудникам ФСИН:

«Пол Уилан — может быть, это тактика, которую выбрали его адвокаты, — ведёт себя вызывающе. Он... грозит просверлить им (сотрудникам ФСИН. — RT) головы дрелью и делает многие другие аррогантные высказывания. Если цель этих действий… заключается в том, чтобы создать себе образ мученика, то это, наверное, неправильно и нечестно», — рассказал Лавров.

Ранее в МИД России назвали Уилана симулянтом.

В октябре Лефортовский суд Москвы продлил его арест до конца года.

Пол Уилан был задержан в декабре 2018 года при проведении шпионской акции в Москве.