Лавров рассказал о вызывающем поведении Пола Уилана

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с госсекретарём США Майком Помпео рассказал о вызывающем поведении арестованного в Москве по обвинению в шпионаже американца Пола Уилана.
Лавров рассказал о вызывающем поведении Пола Уилана
  • Reuters

Российский министр заявил, что врачи регулярно осматривают Уилана, кроме того, ему была предложена операция, от которой он отказался.

«Много разговоров о здоровье Пола Уилана, мы относимся к этому вопросу с полной серьёзностью… Он жаловался на паховую грыжу, ему предложили операцию, он отказался», — сообщил Лавров.

При этом он отметил, что Уилан ведёт себя вызывающе и угрожает сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Сергей Лавров рассказал, что задержанный за шпионаж Пол Уилан угрожает сотрудникам ФСИН:

«Пол Уилан — может быть, это тактика, которую выбрали его адвокаты, — ведёт себя вызывающе. Он... грозит просверлить им (сотрудникам ФСИН. — RT) головы дрелью и делает многие другие аррогантные высказывания. Если цель этих действий… заключается в том, чтобы создать себе образ мученика, то это, наверное, неправильно и нечестно», — рассказал Лавров.

Ранее в МИД России назвали Уилана симулянтом.

В октябре Лефортовский суд Москвы продлил его арест до конца года

Пол Уилан был задержан в декабре 2018 года при проведении шпионской акции в Москве. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить