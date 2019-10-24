Арест Пола Уилана продлён до конца года

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Лефортовский суд Москвы продлил арест обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана до конца года, сообщает РИА Новости.
Арест Пола Уилана продлён до конца года
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Продлить обвиняемому Уилану меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 29 декабря», — огласил решение судья Сергей Рябцев.

В конце лета Уилану было предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Ранее сообщалось, что расследование уголовного дела завершено.

В декабре 2018 года ФСБ сообщила, что Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве. Он имеет гражданство США, Великобритании, Ирландии и Канады.

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