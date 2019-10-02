Хантсман призвал отпустить Уилана из-под стражи по состоянию здоровья

Посол США Джон Хантсман призвал немедленно отпустить из-под стражи американца Пола Уилана, обвиняемого в России в шпионаже, из-за состояния его здоровья.

Об этом сообщает Интерфакс.

4 сентября адвокат Уилана Владимир Жеребенков сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении его подзащитного и начале процедуры ознакомления с материалами дела.

В конце августа Лефортовский суд Москвы продлил арест Уилану на два месяца.

В декабре 2018 года ФСБ сообщила, что Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве. Он имеет гражданство США, Великобритании, Ирландии и Канады.