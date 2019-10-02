Хантсман призвал отпустить Уилана из-под стражи по состоянию здоровья

Короткая ссылка
Посол США Джон Хантсман призвал немедленно отпустить из-под стражи американца Пола Уилана, обвиняемого в России в шпионаже, из-за состояния его здоровья.
Хантсман призвал отпустить Уилана из-под стражи по состоянию здоровья
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс.

4 сентября адвокат Уилана Владимир Жеребенков сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении его подзащитного и начале процедуры ознакомления с материалами дела.

В конце августа Лефортовский суд Москвы продлил арест Уилану на два месяца.

В декабре 2018 года ФСБ сообщила, что Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве. Он имеет гражданство США, Великобритании, Ирландии и Канады.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить