Суд продлил на два месяца арест Уилана
- РИА Новости
«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Уилану меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 29 октября», — приводит РИА Новости решение судьи Елены Каневой.
Ранее сообщалось, что врачи были вызваны в Лефортовский суд Москвы после жалобы Уилана на самочувствие.
Прибывшие медики отказали Уилану в госпитализации.
В конце декабря 2018 года ФСБ сообщила, что Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве. Он имеет гражданство США, Великобритании, Ирландии и Канады.
В мае срок его ареста был продлён до 29 августа.