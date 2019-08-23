Суд продлил на два месяца арест Уилана

Лефортовский суд Москвы продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на два месяца.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Уилану меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 29 октября», — приводит РИА Новости решение судьи Елены Каневой.

Ранее сообщалось, что врачи были вызваны в Лефортовский суд Москвы после жалобы Уилана на самочувствие.

Прибывшие медики отказали Уилану в госпитализации.

В конце декабря 2018 года ФСБ сообщила, что Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве. Он имеет гражданство США, Великобритании, Ирландии и Канады.

В мае срок его ареста был продлён до 29 августа.