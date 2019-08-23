Уилан пожаловался в суде на состояние здоровья
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Они толкают меня, даже несмотря на то, что у меня проблемы со здоровьем», — сказал Уилан журналистам, когда его вели по коридору в суд.
Также он пожаловался на то, что переводчик его якобы не понимает.
В конце декабря 2018 года ФСБ сообщила, что Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве. Он имеет гражданство США, Великобритании, Ирландии и Канады.
В мае срок его ареста был продлён до 29 августа.