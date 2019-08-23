Уилан пожаловался в суде на состояние здоровья

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан в Лефортовском суде пожаловался на состояние здоровья.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Они толкают меня, даже несмотря на то, что у меня проблемы со здоровьем», — сказал Уилан журналистам, когда его вели по коридору в суд.

Также он пожаловался на то, что переводчик его якобы не понимает.

В конце декабря 2018 года ФСБ сообщила, что Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве. Он имеет гражданство США, Великобритании, Ирландии и Канады.

В мае срок его ареста был продлён до 29 августа.